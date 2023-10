Ludwigshafen: Kommt der erste 3D-Zebrastreifen in Rheinland-Pfalz?

Fußgänger sehen aus, als würden sie schweben: 3D-Zebrastreifen gibt es bereits an Orten in Großbritannien und Österreich. Jetzt ist er auch in Ludwigshafen im Gespräch - und damit zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz.

Der sogenannte 3D-Zebrastreifen sieht für Autofahrer so aus, als ob die Streifen über der Straße schweben und eine Barriere bilden - genau wie die Menschen, die über den Zebrastreifen laufen. In Ludwigshafen will die Ortsbeiratsfraktion "Grünes Forum Südliche Innenstadt" genau so einen haben und damit ein ungewöhnliches Projekt beantragen: Vor einer Grundschule, nämlich der Wittelsbachschule im Stadtteil Süd, soll ein dreidimensionaler Zebrastreifen auf die Straße gemalt werden. Der 3D-Zebrastreifen - so sieht er aus - hier in Österreich dpa Bildfunk Picture Alliance 3D-Zebrastreifen: Autofahrer sollen langsamer fahren Der Zebrastreifen wirkt durch eine optische Täuschung aus der Kombination von weißen und dunkleren Farbstreifen auf der Straße dreidimensional. Die Darstellung sollte dafür sorgen, dass Autofahrer davor bremsen. Lokalpolitiker Jens Brückner (Grünes Forum) hofft, dass dieser Effekt auch Autofahrer in Ludwigshafen dazu bringen würde, automatisch langsamer zu fahren. Dort, wo es solche Zebrastreifen im Ausland schon gibt, könnten sich Fußgänger mittlerweile sicherer über die Straße trauen, sagte er dem SWR. In St. Johns Wood gibts den ersten 3D-Zebrastreifen Großbritanniens dpa Bildfunk Picture Alliance In Deutschland könnte das Projekt derzeit an der Straßenverkehrsordnung scheitern, fürchtet Brückner. Die geplante neue Straßenverkehrsordnung werde aber vielleicht auch neue Varianten des altbekannten Zebrastreifens zulassen. Erster 3D-Zebrastreifen Deutschlands wieder übermalt Deutschlands erster 3D-Zebrastreifen im thüringischen Schmalkalden war bereits 2018 genau deshalb wieder übermalt worden. Das dortige Landesverwaltungsamt hatte in der 3D-Darstellung der Streifen einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gesehen. Der Zebrastreifen wirkte durch eine optische Täuschung aus der Kombination von weißen und dunkleren Farbstreifen auf der Straße in der Tat dreidimensional. Die Darstellung sollte dafür sorgen, dass Autofahrer davor bremsen. Dieser 3D-Zebrastreifen in Schmalkalden wurde wieder übermalt dpa Bildfunk Picture Alliance Prescht Ludwigshafen in Sachen Zebrastreifen vor? Sollte der Ortsbeirat Süd dem Antrag am 24. Oktober zustimmen, könnte es in Ludwigshafen den ersten 3D-Zebrastreifen in Rheinland-Pfalz geben. Sonst bleibt es zunächst bei einem ganz normalen Zebrastreifen, den vor Jahrzehnten auch die Beatles nutzten - allerdings nicht in Ludwigshafen. Das berühmteste Zebrastreifen-Foto der Welt - ganz ohne 3D-Effekt. Die Beatles gehen über die Straße. dpa Bildfunk Picture Alliance