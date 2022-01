Corona: "Durchseuchung der Kitas wird in Kauf genommen"

per Mail teilen

Kinder, in deren Kita-Gruppe es einen Coronafall gibt, dürfen in Rheinland-Pfalz ab jetzt mit einem negativen Schnelltest schon nach einem Tag wieder in die Kita. Hilft das Eltern? SWR-Redakteurin Christin Hartard sagt: Nein, im Gegenteil.

Irgendwann wird der zweite rote Strich auf dem Corona-Test meines anderthalb Jahre alten Sohnes auftauchen. Da bin ich mir inzwischen sicher, denn nahezu täglich gibt es in unserer Kita neue Corona-Fälle. So stehe ich, wie viele andere Eltern, jeden Morgen vor der zermürbenden Frage: Schicke ich mein Kind heute in die Kita und riskiere eine Infektion? Oder lasse ich meinen Sohn zu Hause und verbiege mich, um Arbeit und Bespaßung eines Kleinkinds irgendwie zu vereinen?

Angst vor Long Covid

Ich solle mich nicht so anstellen. Vor allem für Kleinkinder sei Corona ja nicht so schlimm, höre ich oft aus dem Bekanntenkreis. Ist das so? Die Datenlage dazu ist laut RKI dünn. Und selbst wenn ein schwerer Verlauf nicht wahrscheinlich ist, steht fest: Auch Kinder können von gesundheitlichen Langzeitfolgen betroffen sein. Ein Gedanke, der Angst macht.

Die neue Quarantäneregel hilft einigen Eltern sicher kurzfristig. In den nächsten Wochen könnte sie das Problem aber sogar verschärfen. Denn es gilt zu bedenken: Schnelltests sind oft ungenau und ein Kind, das heute negativ getestet ist, kann schon morgen Corona-positiv sein. Wenn Kinder aus einer Kita-Gruppe mit einem positiven Fall künftig schon nach einem Tag und einem negativen Schnelltest zurückkehren, ist die Wahrscheinlichkeit also groß, dass in Kitas künftig noch mehr infizierte Kinder herumspringen. Zumal Hygieneregeln wie Abstand halten und Maske tragen gerade bei den Kleinen undenkbar sind. Eine Durchseuchung wird billigend in Kauf genommen.

Impfpflicht für alle

Als Mutter macht mich das wütend. Und damit bin ich nicht allein. Oft tausche ich mich mit Eltern aus, die sich Sorgen machen und ihren Kindern wieder ein normales Leben wünschen. Eltern, die ausgelaugt und müde sind von einem Zustand, der seit über zwei Jahren anhält.

Mehr Testungen in Kitas und Schulen oder geänderte Quarantäneregeln können das Kernproblem nicht lösen. Auf lange Sicht brauchen wir vor allem eins: eine Impfpflicht - für das Personal im Kita-Bereich und grundsätzlich für alle Menschen, bei denen gesundheitlich nichts gegen eine Impfung spricht. Denn nur so können wir auch die Kleinsten in unserer Gesellschaft schützen, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt.

Christin Hartard ist Multimedia-Reporterin im SWR-Studio Ludwigshafen mit Sitz in Mannheim.