per Mail teilen

Auch in der Pfalz gibt es derzeit immer wieder kleinere Proteste gegen die Corona-Politik. Was ist davon zu halten? Ein Kommentar von Hartmut Reitz.

Sie demonstrieren nicht, sie protestieren nicht, sie gehen nur spazieren. Was wollen uns diese Menschen damit sagen? Ich habe keine Ahnung. Und wir müssen sie auch nicht fragen. Denn zum einen könnten die sogenannten Spaziergänger ja einfach eine Demonstration anmelden, Plakate malen, Sprechchöre dichten und ihr Anliegen in die Welt hinaus schreien. Tun sie aber nicht. Sie gehen nur spazieren.

Zum anderen glaube ich schlicht: Da gesellen sich welche zu einem Spaziergang, die überhaupt keine gemeinsame Vorstellung davon haben, gegen oder für was sie sein wollen. Vielleicht ist es bisweilen sogar pure Langeweile, die die Menschen zu einem Spaziergang mit anderen hinaus auf die Straßen treibt. Das ist mir ehrlich gesagt zu kindisch.

Das Beste wäre, wir ignorieren diese Spaziergänger. Lasst sie laufen, solange sie sich an die allgemeinen Regeln halten, die für alle gelten.

dpa Bildfunk Picture Alliance

So ein diffuses Unwohlsein, das beschleicht mich auch manchmal, wenn ich mit der Welt und meinen Mitmenschen hadere, dann kann spazieren gehen sehr gut tun – ich mache es dann allerdings am liebsten allein und in der freien Natur.

Hartmut Reitz ist Studioleiter des SWR-Studios Ludwigshafen mit Sitz in Mannheim.