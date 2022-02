Kein Warnhinweis auf Weinflaschen: Wären sie wirklich so schlimm?

Das EU-Parlament hat sich gegen Warnhinweise auf Alkoholflaschen entschieden. Das freut natürlich die Winzer, aber im Kampf gegen Alkoholsucht, Leberschäden oder Krebs ist es eine Niederlage, findet SWR-Redakteur Sebastian Barth

dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Aufatmen bei allen Winzern kann ich förmlich hören. Warnhinweise auf Weinflaschen: Sie sahen ihren Umsatz schrumpfen und proklamierten öffentlich den Untergang des Abendlandes. Vom "Kulturgut Wein" war da die Rede und dass schon seit tausenden von Jahren Wein und Alkohol konsumiert worden sei.

Warnhinweise auf Weinflaschen wären harmlos gewesen

Mit den Warnhinweisen auf Zigaretten waren die Hinweise auf Alkoholflaschen überhaupt nicht vergleichbar. Sie sollten auf die Rückseite der Flaschen kommen - ganz ohne Bild. Zu argumentieren, dass dadurch Weingenießer abgeschreckt würden, Wein-Touristen ausblieben, dem Konsumenten die Lust auf Wein vergehen würde, ist grotesk. Dass der Deutsche Weinbau-Präsident sagt: "Wein betrachte ich gar nicht als alkoholisches Getränk", ist geradezu zynisch.

Sebastian Barth, SWR-Reporter im Studio Mannheim-Ludwigshafen SWR

Wein erhöht Krebsrisiko

Bis zu 15,5 Prozent Alkohol sind in Wein enthalten. Wissenschaftler sind sich einig: Alkohol ist für den menschlichen Körper schädlich und erhöht das Krebsrisiko. Das wurde in der Vergangenheit und wird immer wieder einfach ignoriert. Das erinnert stark an die Jahre, in denen auch Tabak-Konsum als "nicht schädlich" hingestellt wurde. Auch dort wurde mit den vielen Arbeitsplätzen argumentiert, die verloren gingen. Es war ein langer und steiniger Weg, bis endlich die unbequeme Wahrheit ausgesprochen wurde: Rauchen verursacht Krebs. Beim Alkohol stehen wir offenbar erst am Anfang eines neuen Bewusstseins.

Message sollte lauten: Alkohol ist ungesund

Ich trinke sehr gerne Wein und auch Bier. Aber es würde nicht schaden, wenn ich regelmäßig daran erinnert würde, dass es ungesund ist, wenn ich mir mal ein zweites oder gar drittes Glas am Abend genehmigen möchte.

Man kann diese Botschaft: "Alkohol ist ungesund" in meinen Augen gar nicht oft genug verkünden. Davon bricht sicherlich nicht gleich die alkoholproduzierende Wirtschaft zusammen. Es würde einfach mehr Bewusstsein schaffen.



Die Wein- und Schnapsproduzenten sagen, sie setzen sich selbst bereits für einen "bewussten Umgang" mit Alkohol ein. Meiner Meinung nach bringt das genausoviel, wie eine freiwillige Frauenquote in Unternehmen - nämlich nichts.