Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am späten Donnerstagabend einen bewusstlosen Mann in Ludwigshafen gerettet. In dem Haus im Stadtteil Edigheim war eine zu hohe Konzentration von Kohlenmonoxid.

Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses fand den bewusstlosen Mann gegen 22 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zu Freitag. Die Feuerwehr habe eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt, den Mann ins Krankenhaus transportiert und zwei weitere Bewohnerinnen aus dem Haus ins Freie gebracht. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 30 Kräften im Einsatz. Heizungsanlage vermutlich defekt Nach einer genaueren Überprüfung stellte die Feuerwehr fest, dass die Kohlenmonoxid-Konzentration im Keller des Gebäudes am höchsten war. Die Heizungsanlage wurde abgestellt, das Gebäude durchgelüftet. Nachdem eine Kontrolle mit Messgeräten ergab, dass keine Gefahr mehr besteht, konnten die Bewohner ins Haus zurückkehren. Möglicherweise hat also die Heizungsanlage einen Defekt. Kohlenmonoxid ist ein geruchs-, farb-, und geschmackloses Gas, das in hoher Konzentration als starkes Atemgift wirkt - und zum Tod führen kann. Es bildet sich, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht.