CDU-Landesvorsitzender Baldauf würdigt Helmut Kohl

Am fünften Todestag von Helmut Kohl hat der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf aus Frankenthal an Fronleichnam das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers in Speyer besucht. Baldauf würdigte die Verdienste des am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim verstorbenen Kanzlers für Deutschland und Europa. Diese würden das Leben aller bis heute prägen, gerade anlässlich des russischen Krieges in der Ukraine. Bei dem Gedenken an Kohls Grab in Speyer waren unter anderem auch der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel und die Ludwigshafener CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid dabei.