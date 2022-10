Stadt Speyer drängt auf zeitnahen Abbau von Zaun und Kamera an Kohl-Grab

Die Stadt Speyer hat die Witwe von Helmut Kohl (CDU) erneut aufgefordert, "zeitnah" eine dauerhafte Lösung für das Grab des verstorbenen Altkanzlers im Adenauerpark zu finden. Andernfalls will die Stadt selbst aktiv werden.

Sollte Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, weiterhin nicht reagieren, werde man selbst zur Tat schreiten, so eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage. Was das konkret bedeutet, ließ die Stadtverwaltung aber offen. Altkanzler Kohl aus Ludwigshafen-Oggersheim war vor mehr als fünf Jahren verstorben und im Speyerer Adenauerpark beigesetzt worden. Doch noch immer ist das Grab in einem laut Stadt "provisorischen Zustand“.

Die Kamera am Grab von Helmut Kohl in Speyer SWR

Stadt Speyer: Es ist an der Zeit, Zaun und Kamera an Kohl-Grab abzubauen

Damals ließ die Witwe Kohls eine Kamera und einen Zaun anbringen, um das Grab vor Vandalismus zu schützen. Aus Sicht der Stadt ist es nun an der Zeit, die Provisorien zurückzubauen - zumal es in der Vergangenheit keine Vandalismus-Probleme am Grab gegeben habe. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte sich schon einmal im Frühjahr schriftlich an die Witwe gewandt und um eine "zeitnahe Herstellung des finalen Grabzustandes“ gebeten. Doch bisher sei nichts passiert. Ein mögliches Ultimatum wollte die Stadt nicht öffentlich machen.

Kurswechsel der Stadt Speyer

Anfang des Jahres hatte der SWR berichtet, dass Helmut Kohls Sohn Walter sich an der Kamera und dem Zaun um das Grab seines Vaters störe. Die Stadt Speyer hatte damals auf Anfrage mitgeteilt, dass die Videoüberwachung bis zur finalen Gestaltung des Grabes geduldet wird. Es habe auch keine Beschwerden gegeben, zumal sich das Grab ja in einem gepflegten Zustand befinde.