Sänger Heinz Rudolf Kunze hat ihn, Schauspieler Dietmar Bär hat ihn und auch Sternekoch Nelson Müller. Für 2022 geht der Fasnachtsorden "Goldener Winzer" nach Ludwigshafen - an den ghanaischen König Cephas Bansah.

Der Fasnachtsorden der "Goldene Winzer" wird jedes Jahr von der Karnevalsgesellschaft "Derkemer Grawler" vergeben - diesmal an den 73-jährigen König Bansah, der von Deutschland aus eine Gruppe der Ewe im Osten Ghanas regiert. Bansah ist außerdem Chef einer Kfz-Werkstatt und lebt seit 1970 in Ludwigshafen.

Bansah setzt sich für Hilfsprojekte ein

Wie die Grawler mitteilten, geht der Orden für 2022 an Bansah, weil er sich sehr für seine rund 200.000 Untertanen einsetze: "Durch seinen unermüdlichen Einsatz ist es ihm gelungen, viele Hilfsprojekte zu realisieren und damit faktisch die Lebensumstände seines Volkes zu verbessern."

Grawler: Verleihung des Goldenen Winzers am 21. Januar

Außerdem erfülle Bansah "aufgrund seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte und der besonderen Verdienste an seinem Volk, in hervorragender Weise die Bedingungen, die an die Verleihung geknüpft sind", teiltem die Grawler weiter mit. Der Orden wird Bansah am 21. Januar im Kurhaus Bad Dürkheim bei einer Feier vor rund 200 Gästen überreicht. Die Veranstaltung findet mit 2G-Regel statt.

Festival des deutschen Films zeigte Doku "König Bansah und seine Tochter"

Auch auf dem diesjährigen Festival des deutschen Films im September war König Bansah zu Gast. Denn das Festival zeigte den Dokumentarfilm "König Bansah und seine Tochter". Über den Film und ihren Vater erzählte Katharina Bansah in der SWR-Landesschau. Wird sie die Nachfolge ihres Vaters als Königin irgendwann antreten?