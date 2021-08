Die seit Donnerstag vermisste 77-Jährige aus dem südpfälzischen Pleisweiler-Oberhofen ist lebend gefunden worden. Laut Polizei sah am Samstag ein Passant die Frau in Bad Bergzabern in einem Feld liegen. Die Frau sei stark dehydriert in ein Krankenhaus gebracht worden. Seit Donnerstag hatte es mehrere Suchaktionen gegeben, mit Hubschrauber, Spürhunden und Drohnen.