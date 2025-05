Die Klosterruine Limburg an der Haardt (Kreis Bad Dürkheim) wird 1.000 Jahre alt. Das ganze Wochenende gibt es dort eine große Feier mit Musik, Kunst und Kultur.

Sie ist schon von Weitem sichtbar und steht auf einem Hügel bei Bad Dürkheim: Die Klosterruine Limburg. Wie die Stadtverwaltung Bad Dürkheim mitteilte, gehört sie zu den "historisch und kunstgeschichtlich bedeutendsten Denkmälern Deutschlands". Den Grundstein für die Basilika legte Kaiser Konrad II. im Jahr 1025. Aus diesem Grund gibt es an diesem Wochenende ein großes Festwochenende mit vielen Aktionen.

"Die Limburg gehört zu Bad Dürkheim wie der Wurstmarkt oder das Riesenfass. Ihre Geschichte ist untrennbar mit der Stadt verbunden", erklärt Kulturdezernent Claudius Güther. Die Stadtverwaltung hat bei den Festlichkeiten auch Vereine mit eingebunden.

Innenminister zu Besuch in Klosterruine Limburg

Am Samstag wird das Festwochenende um 14:30 Uhr offiziell hoch oben in der Klosterruine eröffnet. Mit dabei sind als Ehrengäste laut Stadtverwaltung unter anderem Landes-Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann.

Sänger mit Mönchskutten

Nach dem Festakt stehen am Samstag Konzerte und Theaterinszenierungen an. Eines der Highlights ist laut Stadt die Band "The Gregorian Voices". Die Sänger treten in traditionellen Mönchskutten auf und mischen geistliche Gesänge mit modernen Pop-Musik.

Am Sonntag gibt es unter anderem ab 10:30 Uhr ein Musik-Picknick mit Chören aus der Region. Außerdem werden archäologische Führungen in der Ruine angeboten.

Eintritt frei und kostenloses Shuttle

Der Eintritt ist für Besucher an beiden Tagen frei. Ein kostenfreier Pendelbus verkehrt ab dem Wurstmarkt- und ab dem Bahnhofsvorplatz und erleichtert die Anreise. Die Busse fahren am Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr alle 20 Minuten.