Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße will ab morgen allmählich wieder in den Normalbetrieb wechseln. Damit kann es auch an den Klinikstandorten Landau und Annweiler wieder planbare Operationen geben. Das Klinikum hatte eine Art Notbetrieb eingerichtet, nachdem zahlreiche Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Außerdem durften mehr als 400 negativ getestete Beschäftigte zwar zur Arbeit kommen, mussten sich aber Zuhause privat in Quarantäne begeben.