Die Verantwortlichen im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße gehen davon aus, dass alle Standorte ab dem kommenden Sonntag wieder im Normalbetrieb arbeiten können. Nachdem zahlreiche Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden waren, hatte das Klinikum eine Art Notbetrieb eingerichtet.

Wie die Klinikleitung jetzt mitteilte, haben weitere Tests seit gestern nur noch einen zusätzlichen positiven Fall ergeben. Damit sei bestätigt, dass das Infektionsgeschehen jetzt eingegrenzt ist. Wie und wo sich die insgesamt 70 Beschäftigten infiziert hätten, lasse sich nicht mehr eindeutig feststellen. Mehr als 400 negativ getestete Beschäftigte befinden sich seit anderthalb Wochen in sogenannter Arbeitsquarantäne. Das bedeutet: Sie kommen zur Arbeit und müssen sich danach zuhause in Quarantäne begeben. In zwei Tagen werden die abschließenden Testergebnisse erwartet. Fallen sie erneut negativ aus, könnte es ab Sonntag an allen drei Standorten - Landau, Annweiler und Bad Bergzabern - auch wieder planbare Operationen geben.