Warnstreiks: Klinikum rechnet mit Personalausfällen

Mehr als 800 Ärztinnen und Ärzte aus fast 40 kommunalen Krankenhäusern beteiligen sich nach Angaben des Marburger Bundes am Donnerstag an Warnstreiks in Frankfurt. Auch das Klinikum Ludwigshafen rechnet daher mit Personalausfällen, weil eine unbekannte Zahl an ärztlichen Mitarbeitern dem Aufruf zum Warnstreik folgen wird. Eine Kliniksprecherin teilte auf SWR-Anfrage mit, dass dies personell jedoch aufgefangen werden könne. Die Patientenversorgung sei sichergestellt. Einschränkungen im Notfallprogramm und bei nicht verschiebbaren OP`s werde es dadurch nicht geben.