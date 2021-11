Ab Samstag Besuchsverbot im Klinikum Ludwigshafen

Im Klinikum Ludwigshafen gilt ab Samstag ein komplettes Besuchsverbot. Hintergrund sind die steigenden Corona-Zahlen.

Das Klinikum Ludwigshafen

Der Geschäftsführer des Klinikums Ludwigshafen, Hans-Friedrich Günther, will mit dem Besuchsverbot auch seine Mitarbeiter schonen. 20 Beschäftigte seien derzeit im Einsatz, um jeden Tag rund 500 Besucher des Klinikums auf Corona zu testen, sagte er am Donnerstag. Gleichzeitig seien alle Betten im Klinikum belegt und die Beschäftigten arbeiteten bereits am Limit. Im Klinikum werden derzeit 34 Corona-Patienten behandelt - elf davon liegen auf der Intensivstation, vier sind so schwer erkrankt, dass sie an eine künstliche Lunge angeschlossen wurden, eine sogenannte ECMO (Stand 25.11.).

Klinikdirektor Günter Layer erklärt im Video, warum sich die Klinik entschlossen hat, ein Besuchsverbot zu erlassen:

Erfahrungen der ersten Corona-Wellen sollen sich nicht wiederholen

Das Klinikum wolle nicht wieder schwer erkrankte Patienten wegschicken oder Operationen wegen Corona verschieben müssen - so wie das bei den ersten drei Corona-Wellen der Fall gewesen sei. Die regelmäßigen Corona-Tests im Klinikum zeigten, dass sich aktuell immer wieder Patienten und auch Mitarbeiter mit dem Virus infizieren.

Klinikumschef: Besucher tragen Virus ins Haus

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass das Corona-Virus durch Besucher ins Klinikum getragen wird. Immer wieder würden sich Besucher während des Klinik-Aufenthalts mit dem Corona-Virus infizieren, obwohl sie zu Beginn in der Klinik negativ getestet worden seien.

Das Besuchsverbot solle das jetzt verhindern. Im Klinikum sind aktuell 93 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Bei den Ärzten sind es 100 Prozent. Das Klinikum verlangt seit diesem Jahr von seinen Beschäftigten, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Weitere Ludwigshafener Kliniken planen Besuchsverbote

Zum Schutz von Patienten und Klinikpersonal wollen zwei weitere Krankenhäuser in Ludwigshafen in den kommenden Tage Besuchsverbote verhängen - das Krankenhaus "Zum Guten Hirten" und das St. Marien- und Annastiftskrankenhaus.