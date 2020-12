Wegen der stark gestiegenen Corona-Zahlen unter Mitarbeitern am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße müssen die Mitarbeiter in ihrer Freizeit in häusliche Quarantäne.

Wie es vom Kreis Südliche Weinstraße heißt, sind mittlerweile mindestens 40 Mitarbeiter des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße nachweislich mit Corona infiziert. Die übrigen Mitarbeiter sollen jetzt in Quarantäne, aber dennoch weiterarbeiten. Das haben das Gesundheitsamt der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße sowie das Landesuntersuchungsamt mit der Geschäftsführung des Klinikums abgestimmt. Vorgehen nach Vorgaben des RKI Beschäftigte und Patienten des Klinikums an den Standorten Landau und Annweiler werden als Kontaktpersonen der Kategorie I eingestuft. Ab Donnerstag wird auf sie die neu geltende Landesverordnung zur Absonderung von krankheitsverdächtigen Personen angewandt. Dadurch, dass die Mitarbeiter dennoch zur Arbeit gehen, soll die Versorgung der Patienten sichergestellt werden. Diese Verfahrensweise entspricht nach Angaben der Behörden den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Nach Angaben von Landrat Dietmar Seefeldt sind diese Maßnahmen notwendig. Es sei nicht klar, wo sich die Mitarbeiter infiziert haben. Auf nahezu allen Stationen der Kliniken seien Infizierte oder Kontaktpersonen. Umfangreiche Tests Die Klinikumsleitung teilt mit, dass sehr umfangreiche Tests auch an Personen ohne Symptome vorgenommen werden. Dies sei sehr wichtig, um Infektionsketten aufzudecken und zu durchbrechen. Die getroffene Quarantäneentscheidung halte man in der aktuellen Situation für richtig. Die Patienten bleiben in der Klinik, bis sie entlassen werden können und gehen danach in häusliche Quarantäne. Pflegebedürftige Personen und Personen aus Senioreneinrichtungen blieben nach Möglichkeit die komplette Quarantänezeit über im Klinikum, um zu verhindern, dass Infektionen in Pflegeeinrichtungen getragen werden.