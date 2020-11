Am Klinikum in Ludwigshafen wird es vorerst keine Geburten geben. Das Krankenhaus hat heute mitgeteilt, dass die Kapazitäten für die Versorgung von Covid-Patienten benötigt werden.

Werdende Mütter könnten vor und während der Geburt nicht mehr am Klinikum Ludwigshafen betreut werden und auch die entsprechenden Kurse finden vorübergehend nicht mehr statt. Nach Klinikums-Angaben werden Schwangere aber weiterhin in einem Notfall versorgt oder auch bei einer Erkrankung in der Schwangerschaft. Leicht gefallen sei die Entscheidung zur Schließung der Geburtshilfe nicht, heißt es aus dem Klinikum. Aber man nehme im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis eine Schlüsselrolle in der Covid-Versorgung ein und wolle sich darauf konzentrieren. Das St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen übernehme die zwischenzeitliche Versorgung der werdenden Mütter.