Während sich die Menschen in der Pfalz auf Corona-Lockerungen einstellen, sieht das in den Krankenhäusern der Region anders aus. Dort haben die Verantwortlichen aktuell mit Personalengpässen infolge von Corona zu kämpfen.

Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer, fasst die Lage, wie sie sich nach einer SWR-Umfrage in den Pfälzer Kliniken darstellt, so zusammen: "Im Bewusstsein vieler Menschen ist die Omikron-Welle eigentlich schon vorbei, in den Krankenhäusern war und ist sie das definitiv nicht."

Viele Krankenhaus-Mitarbeiter infizieren sich

Im Klinikum Ludwigshafen gebe es viele infizierte Beschäftigte, die sich in der Familie oder über ihre Kinder angesteckt hätten, so eine Sprecherin. Auch in der Stadtklinik Frankenthal ist die Personalsituation angespannt und der zunehmende Ausfall von Personal eine zusätzliche Belastung, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Seit Anfang Januar seien 56 Mitarbeiter der Stadtklinik in Quarantäne gewesen. Am Hetzelstift-Krankenhaus in Neustadt sind nach eigenen Angaben aktuell mehr als 40 Beschäftigte an Corona erkrankt. Zwei Stationen mussten bereits geschlossen und planbare Operationen teils verschoben werden.

In vielen Kliniken der Pfalz müssen planbare Operationen verschoben werden. SWR

Planbare Operationen werden verschoben

Auch am Kreiskrankenhaus in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) fallen Operationen aus. Die Isolation von infizierten Patienten binde Räume und Pflegekräfte, sagt Hans Münke, Chefarzt Innere Medizin. Ähnlich ist die Lage zurzeit in vielen Pfälzer KIiniken. Die Ärztliche Direktorin am Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer, Leszinski, sagt in diesem Zusammenhang: "Sorge bereiten uns vor allem auch Patienten mit anderen Erkrankungen als Covid-19, denen wir weiterhin nicht zeitnah die Operationen und Behandlungen anbieten können, die sie eigentlich benötigen und auf die sie oft schon lange warten.“

Kliniken befürchten wieder Anstieg an Covid-Patienten

Die Lage in den Intensivstationen ist nach Angaben der Krankenhäuser in der Vorder- und Südpfalz größtenteils entspannt. Im Klinikum Ludwigshafen werden aktuell 51 Menschen mit einer Coronainfektion behandelt. Das sei die Hälfte im Vergleich zu den vorherigen Wellen. Fünf der Patienten befinden sich auf der Intensivstation. Allerdings müsse im Unterschied zu früher auch der Normalbetrieb aufrechterhalten werden, - was zusätzlichen Personalaufwand bedeute. Vor allem bei ungeimpften oder immungeschwächten Menschen komme es immer wieder zu schwersten Erkrankungen.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Infektionszahlen im Zuge der geplanten Lockerungen weiter ansteigen und dass die Krankenhäuser – mit zeitlichem Verzug – einen erneuten Anstieg der Covid-Patienten bekommen.