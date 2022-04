Kliniken bleiben bei Corona-Regeln

Die Krankenhäuser in Ludwigshafen, Landau, Speyer und Bad Dürkheim werden ihre hauseigenen strengen Corona-Regeln vorerst nicht lockern. Das haben die Kliniken auf SWR-Anfrage bestätigt.

Die Sprecherin des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße begründet die bleibenden Corona-Regeln damit, dass die Infektionszahlen in der Region und auch damit verbundene Personalausfälle einfach noch zu hoch seien. Deshalb müssten Pflegekräfte und Patienten weiter Maske tragen und sich testen lassen. Auch im Klinikum Ludwigshafen werde weiter jeder getestet, egal welcher Impf- oder Genesenenstatus vorliege. So sollen nach eigenen Angaben alle Patienten bestmöglich geschützt werden. Aus diesem Grund gelten überall auch noch Besuchsverbote, auch in den Diakonissen-Krankenhäusern in Speyer und Bad Dürkheim. Ausnahmen seien nur in Sonderfällen oder bei Geburten erlaubt.