Viele positive PCR-Tests an Krankenhaus-Teststelle

Die Zahl der positiven PCR-Corona-Tests steigt in der Vorderpfalz offenbar stark an. In einem Krankenhaus in Speyer waren zuletzt 70 Prozent der PCR-Tests positiv ausgefallen.

Nach Angaben einer Ärztin des Speyerer Vincentius-Krankenhaus waren in der vergangenen Woche dort 200 PCR-Test durchgeführt worden. 40 Prozent davon waren positiv. Bei einer Stichprobe am letzten Mittwoch sei dann bei 70 Prozent der durchgeführten Tests Corona nachgewiesen worden. In einem Pressegespräch sagte die Ärztin: „das ist eine ganz ernste Lage. Denn: die Patienten hatten überwiegend keine Krankheitssymptome. Sie schließt daraus: viele Menschen würden das Virus inzwischen unerkannt weitergeben. Hinzu komme: die amtlichen Coronazahlen stimmten mit der Realität nicht mehr überein, weil die Gesundheitsämter überlastet sind und die Infektionen nicht melden könnten.