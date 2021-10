Erstmals vergleichbare Zahlen zum Co2-Ausstoß in der Pfalz

Die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim, Südliche Weinstraße und die Stadt Landau haben jetzt eigene Klimaschutz-Portale im Netz. Dort können sich die Bürger über die Klimabilanz in ihrem Wohnort informieren.

Die Portale sind über die Internetseiten der drei Landkreise abrufbar. Dort kann man dann auf einer interaktiven Karte die Klimabilanz seines Wohnortes anschauen. Und sie auch mit der Nachbargemeinde vergleichen. Die Karte zeigt an, wieviel Treibhausgas durch Heizung, Strom und Verkehr in jeder Kommune ausgestoßen wird. Gleichzeitig kann man ablesen, wo die Gemeinden am meisten Energie einsparen.

Startschuss: Die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim, CDU), Dietmar Seefeldt (SÜW, CDU), Hans Ulrich Ihlenfeld (Bad Dürkheim, CDU) und der Beigeordnete der Stadt Landau Lukas Hartmann (DIE GRÜNEN). Karin Hiller

Wie steht es mit der Co2-Bilanz vor meiner Haustür?

Die Portale sollen auch immer wieder von den vier Klimaschutz-Managern in Bad Dürkheim, Landau und Germersheim aktualisiert werden. Dadurch könne man auch sehen, wie es sich auf die Klimabilanz auswirkt, wenn beispielsweise in Landau neue Solaranlagen auf Gewerbebetrieben und Privathäusern entstehen, oder wenn im Kreis Germersheim ein neuer Windpark an den Start geht.

Was tut meine Kommune für mehr Klimaschutz?

Die Kommunen stellen auf den Portalen auch vor, was sie dafür tun, um den Co2-Ausstoß zu verringern. Angefangen bei energetischen Sanierungen von Schulen und Verwaltungsgebäuden über den Bau von Biogasanlagen bis hin zu neuen Radwegen.

Die Bürgerinnen und Bürger können eigene Ideen einbringen und auch Projekte anmelden, die sie bereits umsetzen: vom Klimagarten über die Blühwiesen bis hin zur Tauschbörse.

Anreize für mehr Klimaschutz schaffen

Obwohl die Portale einheitlich aufgebaut sind, kann jede Kommune sie individuell gestalten. Die Stadt Landau richtet beispielsweise einen Klima-Wettbewerb aus. Der Kreis Südliche Weinstraße befragt seine Bürger, wo er ihrer Meinung nach am besten mehr Klimaschutz betreiben könne.

Was kann ich für mehr Klimaschutz tun?

Die Nutzer können sich auch anzeigen lassen, wo und wie sie am besten Energie einsparen und durch ihr Handeln zum Klimaschutz beitragen können. So sei es beispielsweise möglich, zu berechnen, wieviel Treibhausgas eingespart werden könnte, wenn die Kommune für Neubaugebiete eine Solarpflicht auf den Dächern vorschreiben würde. Außerdem bieten die Portale praktische Tipps etwa zur energetischen Sanierung.

Grün fließt nicht in Bilanz mit ein

Das Anlegen neuer Gärten, Grünstreifen und Biotope fließt nicht in die Klimabilanz mit ein, auch nicht das Versiegeln landwirtschaftlicher Flächen durch Neubaugebiete oder der Co2-Ausstoß in der Landwirtschaft.

Laut Christel Simon vom Projekt-Team ist es zu kompliziert, diese Aspekte auch noch mit aufzunehmen. Es sei jetzt schon eine Herkulesaufgabe gewesen, all die Daten aus Verkehr und Energieverbrauch zusammenzutragen.