Bahnmitarbeiter rettet verletzten Hund aus Gleisbett bei Landau

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hat am Montagnachmittag einen kleinen, verletzten Hund aus einem Gleisbereich bei Landau gerettet und der Bundespolizei übergeben.

Nach Auskunft eines Sprechers der Bundespolizei war der Malteser an der Pfote verletzt, völlig unterkühlt und erschöpft, als der Bahnmitarbeiter ihn an der Zugstrecke von Landau nach Neustadt aus dem Gleisbereich holte. Er habe den kleinen, neunjährigen Hund dann an der Haltestelle Essingen-Knöringen (Kreis Südliche Weinstraße) einer Polizeistreife übergeben.

Malteser "Motzi" nach seiner Rettung aus dem Gleisbett bei Landau. SWR

Hund aus Tierheim in Landau ausgebüxt

Die Beamten fanden heraus, dass der Hund aus dem Tierheim in Landau weggelaufen war und auf den Namen Motzi hört. Sie brachten ihn dorthin zurück. Eine Mitarbeiterin sagte dem SWR, sie seien froh, dass Motzi wieder da sei. Es gehe ihm gut.

Motzi habe Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist, so die Bundespolizei. Das Bahngleis musste zwar kurzzeitig gesperrt werden. Es habe aber keine Einschränkungen im Zugverkehr gegeben.