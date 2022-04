Feuerwehr rettet ertrinkenden Klappstuhl

per Mail teilen

In Ludwigshafen ist die Feuerwehr am Nachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt, weil angeblich ein Mensch im Rhein zu ertrinken drohte. Laut dem Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle hatte sich ein Zeuge aus Mannheim gemeldet, der glaubte, eine Person im Rhein gesehen zu haben. Sie treibe auf Ludwigshafener Seite in Höhe des Rheingalerie-Einkaufszentrums und versuche, ans Ufer zu gelangen. Die Person trage ein weißes T-Shirt. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit mehreren Einsatzwagen sowie zwei Rettungsbooten auf dem Rhein aus. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Der vermeintlich Ertrinkende entpuppte sich laut dem Feuerwehrsprecher dann allerdings als Klappstuhl mit weißer Rückenlehne, den die Rettungskräfte aus dem Rhein zogen.