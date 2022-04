Ludwigshafen hat Familie aus Armenien zu Recht abgeschoben

per Mail teilen

Ende März wurde eine Familie aus Armenien abgeschoben, ohne ihren 16-jährigen Sohn. Es hagelte Proteste. Jetzt entschied das Verwaltungsgericht Neustadt: Die Abschiebung war rechtens.

Ein Anwalt hatte Antrag auf Rückführung der Familie gestellt, weil sie seiner Ansicht nach unrechtmäßig auseinandergerissen worden ist. Der 16-Jährige war Ende März, kurz vor der Abschiebung der Familie, aus der Wohnung geflohen. Die Familie musste das Land ohne ihn verlassen und sitzt seitdem in einem Dorf in Armenien. Dagegen hatte sich Protest in Ludwigshafen formiert.

Familie in ihrer Unterkunft in Armenien Privatphoto

Gericht: 16-Jähriger ist alt genug

Das Neustadter Gericht lehnte den Antrag auf Rückführung ab. Die Begründung: Ein 16-Jähriger brauche nicht mehr die ständige Betreuung seiner Eltern. Außerdem wohnten seine Großeltern als Bezugspersonen in Ludwigshafen.

Sieben Wochen untergetaucht

Über mehrere Wochen war der 16-Jährige untergetaucht. Schließlich stellte er sich den Behörden. Er ist derzeit unter Obhut des Jugendamtes und wohnt in einer Jugendeinrichtung. Ein Fachanwalt für Asylrecht steht ihm zur Seite.

16-Jähriger will in Deutschland bleiben

Der Junge möchte alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um in Deutschland bleiben zu können. Er widersprach Behauptungen, nach denen seine Eltern ihn dazu gebracht hätten, vor der Abschiebung zu fliehen.