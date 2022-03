Kitas bleiben wegen Warnstreiks zu

Wegen eines angekündigten Warnstreiks bleiben die städtischen Kindertagesstätten in Ludwigshafen am kommenden Dienstag geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Eltern müssten sich um eine andere Betreuung der Kinder kümmern, hieß es in der Mitteilung. Hintergrund ist der Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen und der Kirchen am 8. März. In der Pfalz sind auch in den Städten Speyer, Schifferstadt und Frankenthal Erzieherinnen zum Warnstreik aufgerufen.