Kitas wegen Warnstreiks geschlossen

Auch in der Pfalz bleiben heute einige Kindertagesstätten geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks aufgerufen. In Ludwigshafen bleiben die städtischen Kindertagesstätten heute beispielsweise alle geschlossen, in Speyer sind es nach Angaben der Stadtverwaltung zwei. Außerdem auf der Liste: Schifferstadt und Frankenthal: Alle Eltern, die Kinder in einer der betroffenen Kitas haben, sind laut Verdi im Vorfeld darüber informiert worden. Wenn der Streik - so wie jetzt angekündigt wurde - dürfen Eltern nicht von der Arbeit fernbleiben, sondern müssen selbst eine Lösung finden. Sollte diese Lösung Geld kosten - ein Babysitter zum Beispiel - muss das aus eigener Tasche bezahlt werden. Verdi begründet den Streikaufruf unter anderem damit, dass viele Erzieher mit dem Gedanken spielten, ihren Job an den Nagel zu hängen, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht besserten.