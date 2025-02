Der Ludwigshafener Stadtrat hat für die dringende Sanierung eines katholischen Kindergartens im Stadtteil Rheingönheim 4,8 Millionen Euro bewilligt. Die Kita ist undicht, es regnet rein. Unklar ist aber, wann die Sanierung startet.

Bei der Stadtratssitzung in Ludwigshafen am Montag schüttelten Politiker aller Fraktionen den Kopf. Bereits 2016 hatte der damalige Stadtrat signalisiert, dass es für die Erweiterung der katholischen Kita St. Joseph in Ludwigshafen- Rheingönheim Geld gibt. Neun Jahre später muss nun die mittlerweile dritte Kita-Generation noch immer beengt und in Räumen ausharren, in die es wohl rein regnet.

Container als Ausweichquartier auch marode

Mitglieder aller Fraktionen hatten vor der Abstimmung über einen Zuschuss von 4,8 Millionen Euro daher viele Fragen. Denn Ende 2024 hätten die Kinder bereits in Container umziehen sollen, damit endlich mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Doch auch dieser Plan scheiterte. Denn: Die vorgesehenen Container stellten sich selbst als marode heraus.

Handeln der Verwaltung unverantwortlich?

Julia-Caterina May (SPD) wollte wissen, wann ein Ausweichquartier für die Kita St. Joseph zur Verfügung steht. Thomas Schell (FDP) sprach von einer "bildungspolitischen Katastrophe". Bei 3.000 fehlenden Kita-Plätzen in der Stadt, sei es längst "fünf nach zwölf". Das Handeln der Verwaltung sei sozial unverantwortlich, so der Kommunalpolitiker. Wilhelma Metzler (CDU) kritisierte, "man habe so lange rumgeeiert", es sei höchste Zeit, die Versprechen als Verwaltung zu erfüllen. Die Bildungsdezernentin Cornelia Reiffenberg (CDU) bedankte sich dann auch bei den Verantwortlichen des Stadtteils für ihre Geduld und dafür, dass sie beim Thema am Ball geblieben sei.

Wann starten Kita-Bauarbeiten in Rheingönheim?

Unklar ist allerdings, wann die Kinder in ein Ausweichquartier ziehen können, und wann mit der Sanierung und der Erweiterung der Kita St. Joseph von 50 auf 100 Plätze begonnen werden kann. Diese Frage konnten weder Bildungsdezernentin Reiffenberg noch Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) beantworten.

Der Stadtrat Ludwigshafen hatte bei seiner Sitzung am 03.02. viele Fragen zur Sanierungsbedürftigen Kita St. Joseph SWR

1.500 Plätze vorhanden - ohne Personal

Thewalt verwies auf andere Kitas in Ludwigshafen, die in diesem Jahr fertig werden sollen. Und darauf, dass von den 3.000 fehlenden Kita- Plätzen, 1.500 eigentlich zur Verfügung stünden - allein es fehle am Personal, um die leeren Gebäude und Kita-Gruppen zu füllen. Die Gemeinde St. Joseph will sich jetzt den Angaben nach selbst um Container und deren Standort als Übergangslösung kümmern.

Zuschuss in Höhe von 4,8 Millionen Euro genehmigt

Am Ende beschloss der Stadtrat einstimmig einen Zuschuss für die Bau- und Erweiterungsarbeiten in Höhe von mehr als 4,8 Millionen Euro. Die Kosten würden aber sicherlich steigen, so Bildungsdezernentin Reiffenberg, die von insgesamt acht Millionen Euro Kosten ausgeht.

Kita-Kinder bleiben mindestens noch ein Jahr in sanierungsbedürftiger Kita

Die Pressestelle des Bistums Speyer erklärte gegenüber dem SWR, man hoffe, dass die Kinder Anfang 2026 in ein Ausweichquartier ziehen könnten. Eine Sprecherin bestätigte Schäden am Dach der Kita seit 2016. In den nächsten Monaten wolle man den Bauantrag für die Sanierung und den Erweiterungsbau auf den Weg bringen. Doch die Bauarbeiten selbst könnten frühstens Anfang nächsten Jahres starten.