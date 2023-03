Viele Pfälzer Kitas wegen Warnstreiks am Mittwoch geschlossen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Die Gewerkschaft ver.di ruft am Mittwoch auch in der Vorder- und Südpfalz zu Streiks in Kitas und sozialen Einrichtungen auf.

In Ludwigshafen bleiben deswegen am Mittwoch alle kommunalen und evangelischen Kitas geschlossen. „Die Eltern müssen für diesen Tag die Betreuung ihrer Kinder anderweitig sicherstellen“, heißt es von Seiten der Stadt.

"Ich finde das eine Unverschämtheit!"

Martin Kaul aus Ludwigshafen hat vollstes Verständnis für die Erzieherinnen und Erzieher. Die Rahmenbedingungen des Erzieherberufs müssten sich ändern. Er kann aber nicht verstehen, warum die Streiks - schon wieder - auf dem Rücken der Eltern ausgetragen werden müssen. „Sollen sie doch den Müll stehen lassen. Das trifft alle - auch die Leute, die Entscheidungen treffen. Und nicht nur uns Eltern", so der Vater.

Kita-Streiks auch in Haßloch, Landau und Frankenthal

Es wird aber nicht nur in Ludwigshafen gestreikt: In Haßloch kann es nach Angaben der Gemeinde in sechs Kitas zu erheblichen Einschränkungen in den Betreuungszeiten oder auch zur vollständigen Schließung der Kitas kommen.

Die Kita Villa Mahla in Landau ist zwar nicht geschlossen, wird laut Stadt aber die Betreuung verkürzen. Außerdem werden sich einige Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen am Streik beteiligen. Der Betrieb im Sozialbereich könne aber regulär aufrecht erhalten werden.

Keine Kinder in den Kitas (Symbolbild) SWR

In Frankenthal sind nach Angaben der Stadt sechs der insgesamt 19 städtischen Kitas geschlossen. In sechs weiteren müssen die Öffnungszeiten verkürzt werden oder es kann nur Betreuung für Berufstätige angeboten werden. Außerdem würden aus dem Frankenthaler Kinder- und Jugendbüro rund 15 Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen am Streik teilnehmen.

Demozug und Kundgebung in Ludwigshafen

Des Weiteren werde es in Ludwigshafen einen Demozug und eine Kundgebung geben. ver.di rechnet mit mehreren hundert Teilnehmenden aus dem Kita- und Sozialdienst. Die Streikenden werden am Morgen vom Berliner Platz zum ver.di Haus in der Kaiser-Wilhelm-Straße ziehen, wo der ver.di Bundesvorsitzende Frank Werneke zu den Streikenden sprechen wird.

"Die Eltern sind nicht das Ziel unserer Streiks, sondern die Arbeitgeber."

Es sei aber schwierig eine Dienstleistung zu verweigern, ohne dass diejenigen, die von der Dienstleistung abhängig sind, das zu spüren bekommen. Denn Streiks seien nur dann erfolgreich, wenn sie auch tatsächlich Druck ausüben. Und gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen, wo mehrere hundert Kitaplätze fehlen würden, sei das enorm wichtig.

Kommende Woche Streik in Krankenhäusern in der Pfalz

Vergangene Woche war der Jugendstreik und der Streik im ÖPNV. Diese Woche sind Kitas und Sozialeinrichtungen dran, kommende Woche ruft ver.di dann zum Streik in Krankenhäusern auf. Am Dienstag werden die Streikenden gemeinsam nach Saarbrücken zu einer zentralen Kundgebung fahren.

Kommende Woche auch Streiks in Krankenhäusern (Symboldbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Laut ver.di werden, je nach Beteiligung, auch in Krankenhäusern der Vorder- und Südpfalz planbare Operationen verschoben werden müssen. Notoperationen würden natürlich weiterhin durchgeführt und belegte Stationen betrieben.

Bis zur dritten Tarifrunde Ende März ist laut ver.di noch mit weiteren Branchenstreiks zu rechnen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.