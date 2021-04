per Mail teilen

Die französische Sprachförderung in Kindertagesstätten im Kreis Südliche Weinstraße soll erhalten bleiben. Dafür hat sich der Kreistag auf seiner Sitzung jetzt einstimmig ausgesprochen. Hintergrund ist der Start des neuen Kita-Gesetzes Anfang Juli. Damit endet das Landes-Förderprogramm speziell für die französische Sprachförderung in grenznahen Kitas. Stattdessen stellt das Land allen Kommunen neue Fördermittel zur Verfügung, mit denen sie beispielsweise auch zusätzliches Personal für Sozialarbeit und Integrationshilfen bezahlen sollen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hatte deshalb ein Konzept erarbeitet, wie die neuen Landesmittel auf die Kitas im Landkreis verteilt werden können. Demnach fehlen künftig jährlich 110.000 Euro, um die französische Spracharbeit wie bisher zu erhalten. Dieses Geld will der Landkreis nun aus eigenen Mitteln bezahlen. Allerdings muss die kommunale Aufsichtsbehörde des Landes das noch genehmigen.