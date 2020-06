Nachdem im Kreis Germersheim die Zahl der Corona-Infizierten am Wochenende sprunghaft angestiegen ist, hat die Verwaltung am Montag eine Kita geschlossen. Unter den Infizierten sind auch Kinder, die die Kita besuchen.

Die meisten der 18 Corona-Infizierten stammen aus der 3.000-Einwohner-Gemeinde Schwegenheim - darunter sind auch Kinder, die die kommunale Kindertagesstätte in dem Ort besuchen. Alle positiv Getesteten gehören laut Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) einer Freikirche an, die im Schwegenheimer Gewerbegebiet ein Gemeindezentrum betreibt. Unter den Gemeindemitgliedern gibt es laut Verwaltung einige Familien mit infizierten Kindern, die die Kindertagesstätte in Schwegenheim besuchen. Alle betroffenen Familien sind in Quarantäne.

Kita-Mitarbeiter sind nicht infiziert

Der Ortsbürgermeister teilte dem SWR mit, dass am Montag bereits alle Kinder der Kita auf das Corona-Virus getestet wurden und auch alle Angehörigen, die beispielsweise in Gesundheitsberufen arbeiten. In drei bis vier Tagen sollen die Testergebnisse vorliegen. Außerdem haben Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde am Sonntag im Bürgerhaus der Gemeinde alle Eltern über die Infektion und die Corona-Tests informiert. Noch am Samstag hatte es eine Hochzeitsfeier in der freikirchlichen Gemeinde gegeben - allerdings laut Kreisverwaltung unter strengen Hygieneauflagen.

Die Kita-Kinder wurden in der Einrichtung getestet

Die Kita-Mitarbeiter waren bereits am Freitag auf das Virus getestet worden. Hier konnte die Gesundheitsbehörde Entwarnung geben. Alle Testergebnisse waren negativ.

Wormser Grundschulklasse musste zuhause bleiben

Der Umgang mit Corona-Fällen in Kindertagesstätten und Schulen sorgt immer wieder für Diskussionen. Erst in der vergangenen Woche musste eine Klasse einer Wormser Grundschule vorsorglich zuhause bleiben, weil bei einem Erstklässler eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen wurde. Die Schule blieb jedoch weiter geöffnet, weil nach Einschätzung des Gesundheitsamtes das Hygienekonzept gut funktionierte.