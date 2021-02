Die Kindertagesstätte in Albersweiler im Kreis Südliche Weinstraße warnt vor einem betrügerischen Spendenaufruf. Nach Angaben der Kita-Leitung rufe ein Unbekannter mit einer Telefonnummer aus dem Raum Bad Dürkheim zurzeit Betriebe in der Gemeinde an. Der Anrufer behaupte dabei für die Kindertagesstätte Drachenburg Spenden zu sammeln. Die Kita habe aber diesbezüglich nichts in die Wege geleitet und daher nun Strafanzeige gestellt.