In Kirchheim ist nach Angaben der Polizei Mittwochnacht eine Frau auf ihrem Grundstück vollkommen ausgerastet. Sie habe sich in einer Ausnahmesituation befunden und Rettungskräfte und Polizeibeamte bedroht. Es sei nicht möglich gewesen, vernünftig mit der Frau zu sprechen. Die Beamten seien daraufhin in das Anwesen der Frau eingedrungen. Sie habe sich widerstandslos festnehmen lassen und sei in eine Klinik gebracht worden.