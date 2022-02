Grünstadt: Diebe erbeuten 15.500 Euro bei Einbruch in McDonald's-Filiale

Diebe sind in der Nacht zum Montag in eine McDonald's-Filiale bei Grünstadt eingebrochen. Mit brachialer Gewalt öffneten sie den Tresor und entkamen mit hoher Beute.

Die Polizei ist sicher, dass hier Profis am Werk waren: Zunächst nahmen sie eine Fensterscheibe komplett aus dem Rahmen und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Dann machten sie sich am Tresor zu schaffen - allerdings nicht von vorn: Sie stemmten die Wand auf, an der der Tresor stand und öffneten danach die Rückwand des Tresors mit einem Trennschleifer.

Aufgebrochener Tresor in der McDonald's-Filiale bei Grünstadt Polizei



Der Einbruch muss zwischen 3:40 Uhr und 5:40 Uhr erfolgt sein, so die Polizei. Die McDonaldsfilale liegt in unmittelbarer Nähe zur A6 Ausfahrt Grünstadt. Das Gebiet mit Tankstelle, Globus-Markt und dem Schnellrestaurant gehört zu Kirchheim an der Weinstraße.

Einnahmen aus McDonald's-Tresor mitgenommen

In dem Tresor befanden sich 15.500 Euro, die die Täter mitnahmen. Am Gebäude und Tresor entstand hoher Schaden in Höhe von weiteren 15.000 Euro. Der Einbruch wurde erst am frühen Morgen entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbruch bei McDonalds kein Einzelfall

Nach Angaben der Polizei in Grünstadt gab es in der Vergangenheit schon öfter ähnliche Einbrüche - nicht nur in Schnellrestaurants, sondern auch in Filialen anderer Ketten - zum Beispiel Modegeschäfts-Filialen. Das präzise Vorgehen lasse vermuten, dass die die Täter auskannten.

Zeugen des Einbruchs nicht ausgeschlossen

Die Polizei sucht auch Zeugen, die etwas Ungewöhnliches in den vergangenen Tagen an der Filiale bei Grünstadt beobachtet haben. Möglicherweise wurde das Objekt ausspioniert. Dass es Zeugen von der Tatnacht gibt, die auch die Täter gesehen haben ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, weil die Filiale etwas abgelegen liegt. Allerdings ist ein Tankrasthof in direkter Nachbarschaft, der auch nachts besetzt ist, mit Kraftfahrern, die dort in ihren Lkw übernachten.

In Kerpen in Nordrhein-Wesfalen gab es Ende Januar einen ganz ähnlichen Einbruch in einer McDonalds-Filiale. Auch hier war eine Wand aufgestemmt und die Rückwand des Safes mit einem Trennschleifer aufgesägt worden, berichtete damals die Polizei.