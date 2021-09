Speyer: Evangelische Kirche will Ungeimpfte nicht ausschließen

per Mail teilen

Die Evangelischen Kirche der Pfalz will, dass auch weiterhin Ungeimpfte an Gottesdiensten teilnehmen können. Nach der neuen Landesverordnung kann ihre Anzahl aber begrenzt werden.

Nach der neuen Corona-Verordnung des Landes ist es möglich, nur eine begrenzte Anzahl an Ungeimpften für den Gottesdienst zuzulassen. Die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, rät den evangelischen Kirchengemeinden dringend davon ab, Menschen vom Gottesdienst auszuschließen, weil sie nicht geimpft oder genesen sind.

"Was wir als Kirche nicht dürfen: Menschen aufgrund ihres Impfstatus abweisen."

Neue Corona-Regel: Nur begrenzte Anzahl an Ungeimpften im Gottesdienst möglich

In dem Schreiben an die Kirchengemeinden betont sie aber, dass die Kirchengemeinden selbst entscheiden sollten, wie sie mit der neuen Corona-Verordnung umgehen wollen.

Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst möchte Ungeimpfte nicht vom Gottesdienst ausschließen. Evangelische Kirche der Pfalz

Die neue Corona-Verordnung sieht vor, dass sich die Gemeinden aussuchen können, ob sie nach den alten Corona-Regeln Gottesdienste abhalten - also mit Abstand und Maske. Oder ob sie die 2G--Plus-Regel anwenden - mit unbegrenztem Zugang für Geimpfte und Genesene ohne Abstand und Maske und mit einer begrenzten Anzahl an Ungeimpften. Das Plus beschreibt die Möglichkeit, je nach Warnstufe entweder 25 Ungeimpfte, zehn oder fünf zum Gottesdienst zuzulassen. Allerdings müssten die Gemeinden dann den Impfstatus der Besucher abfragen.

Bistum Speyer: Corona-Verordnung Sache der Gemeinden

Auch das Bistum Speyer überlasst es seinen Gemeinden, den Zugang zum Gottesdienst selbst zu regeln, spricht aber im Gegensatz zur Evangelischen Kirche der Pfalz keine Empfehlung aus.