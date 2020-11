per Mail teilen

Das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" hat am ersten Adventssonntag seine diesjährige Spendenaktion in der Speyerer Gedächtniskirche eröffnet. Im Fokus steht der Kampf gegen Kinderarbeit, die Christian Schad, Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, in seiner Predigt anprangerte.