Mitarbeiter für die Telefonseelsorge gesucht

Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer suchen Menschen, die sich zu ehrenamtlichen Telefonseelsorgern ausbilden lassen. In Kaiserslautern findet deshalb am Dienstag ein Informationsabend statt. Nach Angaben der Telefonseelsorge Pfalz steigt die Nachfrage nach Beistand in Zeiten der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr seien rund 10.000 Gespräche geführt worden. Um das bestehende Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter zu erweitern, startet im Januar ein neuer Ausbildungskurs für die Telefonseelsorge. Dieser dauert anderthalb Jahre. Die Teilnahme ist kostenlos.