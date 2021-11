per Mail teilen

Die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz Wüst und der Speyerer Bischof Wiesemann rufen gemeinsam zur Corona-Schutzimpfung auf. Impfen sei in dieser Pandemie eine Verpflichtung aus Gerechtigkeit und Nächstenliebe, sagte Wiesemann. Kirchenpräsidentin Wüst erinnerte an die mehr als 100 000 Corona-Toten in Deutschland und dankte vor allem den Ärzten für ihren Einsatz.