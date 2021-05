In Kürze kann die Sanierung der evangelischen Kirche in Battenberg im Kreis Bad Dürkheim beginnen. Sie war bei einem Tornado im Juli 2019 stark beschädigt worden. Eine private Spende in Höhe von 200. 000 Euro mache eine umfassende Sanierung der evangelischen Kirche in Battenberg möglich, wie der zuständige Pfarrer Sascha Weber erklärte. Denn es gelte nicht nur Sturmschäden zu reparieren, sondern auch generell Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Nicht nur der Kirchturm sei aufgrund des Sturmes stark beschädigt. Das gesamte Kirchengebäude sei aufgrund nicht fachmännisch durchgeführter Umbauten instabil, so der Pfarrer. Seit dem Sturm im Jahr 2019 gab es in der Dorfkirche keine Gottesdienste mehr. Durch die Privatspende und den Erlös aus dem Verkauf einer Kirchenimmobilie in Battenberg sei die Sanierung der Kirche jetzt möglich.