Revisionsverfahren Kindesmisshandlung beginnt

Das Landgericht Frankenthal verhandelt am Dienstag erneut gegen einen Familienvater, der im August 2019 wegen Misshandlung seiner beiden Kinder zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war. Gegen das Urteil hat der Mann erfolgreich beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Das Urteil wurde aufgehoben und zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts Frankenthal verwiesen, weil dem Mann laut Bundesgerichtshof kein Vorsatz nachzuweisen war. Er soll seine heute erwachsenen Kinder in über 40 Fällen u. a. mit einer Holzlatte geschlagen haben.