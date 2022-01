Als Junge missbraucht - Selbsthilfegruppe in Speyer gegründet

Jens aus Speyer ist gerade sechs Jahre alt, als ihn sein Vater das erste Mal sexuell misshandelt. Über das, was er erlebt, kann er mit niemandem sprechen. Erst als Erwachsener sucht er Hilfe und stellt fest: Für männliche Opfer ist es gar nicht so einfach, Hilfe zu bekommen.

Heute ist Jens 46 Jahre alt. Das große Trauma seines Lebens beginnt, als er noch ganz klein ist. Und sein Peiniger ist ausgerechnet der Mensch, der ihn eigentlich beschützen müsste:

„Ich bin im Alter von sechs, sieben Jahren von meinem Vater sexuell missbraucht worden. Auch unter Anwendung von physischer Gewalt. Er hat mir gedroht, dass er mich und meine Mutter umbringt, wenn ich etwas sage. Und da hab ich mich auch nicht getraut.“

Selbst der Kinderpsychologe schaut weg

Jens wird ein verhaltensauffälliges Kind. Unruhig, laut, schnell wütend. Und gleichzeitig sehr misstrauisch anderen Menschen gegenüber. In der Schule nennen sie ihn den „kleinen Rebell“. Liebevoll ist das eher nicht gemeint. Als er zwölf Jahre ist, suchen die Eltern Hilfe bei einem Kinderpsychologen. Einen kurzen Moment lang glaubt Jens, dass sich für ihn alles zum Guten wenden könnte. Der Psychologe scheint den richtigen Riecher zu haben. Während der Vater und die Mutter im Nebenzimmer warten, fragt er Jens direkt, ob er möglicherweise sexuell missbraucht wurde.

„Ich habe dann versucht, ihm durch die Blume zu sagen: Ja, es ist was vorgefallen, aber es ist nicht so einfach. Er bringt mich um, wenn ich was sage. Daraufhin schaut mich der Psychologe an – und die Sache war erledigt."

Freundin: „Stell Dich nicht so an, da gibt es Schlimmeres“

Versuche, der Mutter von dem Missbrauch zu erzählen, scheitern. Sie will nichts davon hören. Auch die Oma glaubt ihm nicht. Freunde geben sich cool, wollen nichts davon wissen: Er spinne ja, er sei doch kein Mädchen, da hätten andere schon Schlimmeres erlebt. Jens gibt auf, versucht zu funktionieren. Er macht eine Ausbildung zum KfZ-Meister. Wird Rettungssanitäter. Verdrängt die Erinnerung und eckt weiter an. Mit Anfang 40 dann der große Zusammenbruch. Die Diagnose: Bournout und Depressionen. Jens wird erwerbsunfähig.

Von Psychologen und Ärzten allein gelassen

Mit seiner Diagnose fühlt sich Jens allein gelassen. Weder ein neuer Psychologe noch die Klinik, in die er auf eigenen Wunsch geht, helfen ihm weiter. In der Klinik hat er das Gefühl, nur lästig zu sein, ein Störenfried.

„Ich habe versucht, den Ärzten und Psychologen meine Geschichte nahe zu bringen. Ich hätte genauso gut sagen können, ich hab dreimal im Jahr Schnupfen – die Reaktion war dieselbe“.

Ein erster Schritt: Darüber sprechen

Er habe selbst lange gebraucht, um zu verstehen, dass seine Probleme mit dem Missbrauch zusammenhängen, sagt Jens. Und dass er das Erlebte verarbeiten muss, um aus seiner schwierigen Situation wieder herauszukommen. Er müsse akzeptieren, dass der Täter, sein Vater, juristisch nicht verfolgt werden könne. Die Taten seien verjährt. Auch finanziell gebe es keine Entschädigung. „Es fehlen die Beweise, dass der Missbrauch die Ursache für meine körperlichen und seelischen Leiden ist“. Was er aber inzwischen sicher wisse: Schweigen ist immer der falsche Weg.

"Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter!“

Selbsthilfegruppe für Männer, die als Kind sexuell missbraucht wurden

Jens hat lange nach Hilfsangeboten gesucht, die er als erwachsenes männliches Opfer von sexualisierter Gewalt nutzen kann. In der Region rund um Speyer aber gibt es keine Fachberatungsstelle für ihn.

Deshalb hat er im Frühjahr eine Selbsthilfegruppe für erwachsene, männliche Opfer von Kindesmissbrauch gegründet, die sich zweimal im Monat in Speyer trifft. Die Teilnahme ist unverbindlich, und jeder darf anonym bleiben. Jens hofft auf einen heilenden Austausch von Erfahrungen und eine gegenseitige moralische Unterstützung.