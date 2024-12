Kindervesperkirche in Ludwigshafen: Mehr als 1.000 Essen ausgegeben

Jedes fünfte Kind in LU ist von Armut betroffen

Die Aktion Kindervesperkirche in Ludwigshafen ist am Freitag mit einem großen Familienfest zu Ende gegangen. Laut der Organisatorin haben Ehrenamtliche in den vergangenen zwei Wochen knapp 1.100 Essen ausgegeben, davon rund 620 für Grundschulkinder.