Die achte Kindervesperkirche in Ludwigshafen kann heute nur mit großen Einschränkungen stattfinden. Anstatt Mittagessen und Programm an mehreren Nachmittagen können jetzt nur 200 Geschenktüten an die Kinder verteilt werden. Grund sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.