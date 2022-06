Bannmeile soll ungestörten Kindertag in Landau sicherstellen

Gegner der Corona-Politik rufen zu Protesten in Landau auf. Stadt und Polizei befürchten, dass sie auch den großen Kindertag am Samstag gezielt stören könnten.

"Es wird ein spannender Tag", sagt der Sprecher der Landauer Polizeidirektion, Sebastian Burkhard, mit Blick auf den Samstag, wenn in Landau eine Demonstration und ein Autokorso abgehalten werden sollen - gegen die Corona-Politik und gegen Waffenlieferungen in die Ukraine - so das Motto des Organisators. Genehmigt sind diese Demos nördlich der Innenstadt. Für die Innenstadt, wo gleichzeitig Familien den Kindertag besuchen, wurde eine Bannmeile verhängt.

Bannmeile soll ungestörtes Spielen am Kindertag ermöglichen Stadt Landau

Recht auf Demonstration soll gewahrt bleiben

Für die Polizei gelte es, die richtige Balance zu finden - zum einen die Versammlungsfreiheit zu ermöglichen, aber auch Störungen auf dem Kindertag zu verhindern. Unter anderem werde die Landauer Polizei mit Unterstützung von Bereitschaftspolizisten die beiden angemeldeten Versammlungen begleiten. Auch Kräfte des Landauer Ordnungsamtes werden im Einsatz sein.

Demonstranten wollen am Kindertag Präsenz zeigen

Teilnehmer der Demonstrationen hatten im Vorfeld dazu aufgerufen, auch am Kindertag am Samstag in Landau teilzunehmen – in weißer Kleidung, nach dem Vorbild von Protesten, die das Hambacher Fest in Neustadt gestört hatten. Auch beim beliebten Entenrennen (Gummientchen, die einen Abschnitt der Queich hinuntertreiben) wollen die Demonstranten präsent sein.

Entenrennen in Landau (Archivbild) Stadt Landau

Landaus Oberbürgermeister verurteilt "Störer des Kindertags"

Einen Demonstranten-Auflauf, wie am Hambacher Schloss, will die Stadt Landau gemeinsam mit der Polizei vermeiden. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sagte: "Kindertag und Entenrennen sind Highlights für Kinder und Familien in unserer Stadt. Wir arbeiten dafür, dass für sie ein unbeschwerter Aufenthalt in unserer Innenstadt möglich wird. Ich verurteile ausdrücklich, dass es Menschen gibt, die diese familienfreundlichen Veranstaltungen stören wollen.“

10.000 Besucher am Kindertag Landau

Bis zu 10.000 Besucher werden zum traditionellen Kinderfest erwartet. Außerdem wird der Wochenmarkt abgehalten und es gibt Info-Stände zur Oberbürgermeisterwahl.

„Wir werden mit Uniform und auch in zivil unterwegs sein“, erklärt Polizeisprecher Burkhard. Wie viele Beamte im Einsatz sind, sagt Burkhard nicht, nur soviel: Die Polizeipräsenz werde höher sein als üblich. Die Polizei wolle am Samstag Familien ein Gefühl von Sicherheit geben und gleichzeitig potentielle Störer abschrecken.

"Vielleicht mischen sich ein paar in weiß gekleidete Demonstranten auch in die Menge und es bleibt ruhig, vielleicht aber auch nicht."

Es würde niemand kontrolliert, nur weil er etwas Weißes anhat, erklärt Polizeisprecher Burkhard. Sollten aber Gruppen auftauchen oder einzelne Störer versuchen, Besucher des Festes gezielt anzusprechen, dann werde die Polizei eingreifen. Die Herausforderung für Polizei und Ordnungsamt fasst Burkhard so zusammen: "Alles kann passieren, nichts muss passieren. Vielleicht mischen sich ein paar in weiß gekleidet Demonstranten auch in die Menge und es bleibt ruhig, vielleicht aber auch nicht."