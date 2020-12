Der Kinderschutzbund sucht ehrenamtliche Helfer, die in der Frankenthaler Ortsgruppe mitarbeiten möchten. Wie der Kinderschutzbund mitteilt, sollen die Ehrenamtlichen die Vorstandsarbeit unterstützen und an lokalen Projekten mitwirken. Auch für die angebotenen Sprachkurse würden noch Helfer gesucht werden. Dort seien einige Mitarbeiter ausgefallen, da sie zur Corona-Risikogruppe gehören. Im Kleiderstübchen hingegen fehle es momentan an Spenden. Seit der Corona-Pandemie bekomme der Kleiderladen in Frankenthal nur noch wenig Nachschub an Kleidern oder Spielzeugen.