Immer mehr Jugendliche haben Bilder auf dem Handy, deren Besitz strafbar ist. An einigen Schulen in der Pfalz soll nun besser über das Thema Kinderpornografie aufgeklärt werden.

Es handelt sich dabei in der Regel nicht um die Art von Material, auf dem kleine Kinder oder ähnliches zu sehen sind, sagt Silke Thomas, die Leiterin des Zentrums in Landau: Stattdessen geht es demnach häufig um die Fotos Gleichaltriger, die ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen und die Bilder unter Umständen sogar selbst verschickt haben.

Silke Thomas, Leiterin des Interventions-Zentrums gegen Häusliche Gewalt Südpfalz in Landau SWR

14-Jährige wissen nicht, dass sie sich mit Kinderpornografie strafbar machen

Silke Thomas nennt ein Beispiel: "Der Junge ist vielleicht 15, das Mädel ist 13, und wenn die ihm dann mal ein Foto schickt, ist es schon passiert." Juristisch könne das als Kinderpornografie gewertet werden. Einem 14-Jährigen sei aber oft gar nicht bewusst, dass es strafbar ist, solche Fotos auf dem Handy zu haben oder weiterzuleiten.

Das Interventions-Zentrum gegen häusliche Gewalt Südpfalz in Landau SWR

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen an Schulen, um aufzuklären

Deswegen wollen Mitarbeiter des Zentrums laut Thomas noch in diesem Herbst gemeinsam mit Polizei und Staatsanwaltschaft an die Schulen gehen, in Landau und in den Kreisen Südliche Weinstraße und Germersheim. Die Anregung dazu sei direkt von der Staatsanwaltschaft gekommen, die da offenbar auch Handlungsbedarf sieht.

Wie verhält man sich, wenn man so ein Foto bekommt?

"Wir wollen mit den Schülern sprechen, noch bevor sie strafmündig werden", sagt Silke Thomas: "Was mache ich, wenn ich so ein Bild geschickt bekomme? Denn: Wenn ich es behalte, ist es strafbar. Wenn ich es meiner Schwester schicke, damit sie sieht, was ich da bekommen habe, ist es auch strafbar." Die Jugendlichen sollen lernen, sich abzugrenzen, wenn solche Bilder kursieren, und sich auch mit der Frage befassen, wie schlimm das für diejenigen sein kann, die auf den Fotos zu sehen sind.