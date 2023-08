per Mail teilen

Die Ampelkoalition hat sich auf Eckpunkte bei der Kindergrundsicherung geeinigt. 2,4 Milliarden Euro soll es zusätzlich für Familien geben. Wie sehen Wohlfahrtsverbände in der Pfalz die Pläne?

Die Diakonie Pfalz in Speyer sagte, sie begrüße zwar jeden Euro, der in Bekämpfung von Kinderarmut fließe. Das angekündigte Vorhaben sei ein erster dringender Schritt, aber noch lange kein zufriedenstellendes Ergebnis. "Mit den nun bewilligten 2,4 Milliarden sind wir jedoch noch weit von einer echten Grundsicherung entfernt", kritisiert der Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr. Die Diakonie Pfalz ist Mitglied im "Bündnis Kindergrundsicherung". Das Bündnis geht von einem zweistelligen Milliardenbetrag aus, der benötigt wird, um Kinder in Deutschland vor drohender Armut zu schützen.

Was ist die Kindergrundsicherung? Mit der Kindergrundsicherung will die Bundesregierung die verschiedenen staatlichen Finanzhilfen für Familien bündeln und zu einer einzigen Förderleistung zusammenfassen. Dafür plant sie zusätzlich 2,4 Milliarden Euro ein – und zwar ab 1. Januar 2025. Was beinhaltet die Kindergrundsicherung? Die Kindergrundsicherung besteht aus: einem "Kindergarantiebeitrag", der unabhängig vom Einkommen der Eltern ist (bisher als Kindergeld bekannt); volljährige Kinder können diesen Beitrag selbst erhalten

einem "Kinderzusatzbeitrag", der abhängig vom Einkommen der Eltern und dem Alter des Kindes ist Dafür soll der bisherige Kinderzuschlag weiterentwickelt werden. Profitieren könnten hier vor allem Alleinerziehende und Familien, die Bürgergeld beziehen. Das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum, das ausschlaggebend ist für die Höhe des Bürgergeldes, soll zudem neu bemessen werden. So kommen die Berechtigten an die Leistungen Geplant ist, dass Anspruchsberechtigte die Leistungen der Kindergrundsicherung über ein Online-Portal abrufen können. Auch sollen Behörden die Berechtigten gezielt über ihre Ansprüche informieren. Denn: Nach Schätzung der Regierung erhält momentan nur etwa ein Drittel der Berechtigten die Leistungen, die ihnen zustehen, wie zum Beispiel den Kinderzuschlag.

AWO: Schlag ins Gesicht der Betroffenen

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Pfalz sieht sich hingegen noch nicht imstande, die Pläne der Ampel bewerten zu können. Für eine kurzfristige Stellungnahme verweist der Wohlfahrtsverband auf den Bundesverband. Für den steht fest, dass mehr Geld nötig ist. Michael Groß, Vorsitzender des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt findet klare Worte: "Was ein Meilenstein hätte werden können, ist nun ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Die Zukunft vieler Kinder wird damit verspielt"

Grünen-Politiker Armin Grau: Guter Kompromiss

Der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne) aus Altrip sieht den Kompromiss hingegen als Erfolg: "Die Kindergrundsicherung ist ein grundsätzlicher Kurswechsel im Kampf gegen Kinderarmut." Gerade Ludwigshafen wo viele Menschen ein niedriges Einkommen haben, profitierten von dem neuen Modell.

Die Reform zur Kindergrundsicherung wird jetzt mit Ländern und Verbänden diskutiert, Mitte September will die Ampel dem Bundestag einen Gesetzentwurf vorlegen.