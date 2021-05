per Mail teilen

Sollen Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden? Darum gehts heute beim Impfgipfel von Bund und Ländern. Der Landesvorsitzende der Kinder-und Jugendärzte Lothar Maurer aus Frankenthal bezieht klar Stellung.

COVID-19 Kinderimpfung picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Laci Perenyi | Laci Perenyi

Vor dem Impfgipfel gibt es Streit zwischen Politik und Virologen über die Frage, ob man Kinder und Jugendliche gegen Corona impfen soll. Die Ständige Impfkommission (Stiko) will die Impfung offenbar nicht empfehlen, Gesundheitsminister Spahn (CDU) drängt darauf.

Maurer: "Wir wissen wenig über Langzeitschäden von Corona"

Welche Haltung hat der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder-und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz, Lothar Maurer? "Wir wissen wenig über die Langzeitschäden von Corona", sagt der Kinderarzt aus Frankenthal. "Sind beispielsweise Herzmuskelentzündungen möglich, die dann erst in fünf Jahren so richtig rauskommen? Wie weit ist die Konzentration bei Kindern gestört, die Covid-19 hatten?"

Nach Covid leiden Kinder oft an Konzentrationsproblemen

Es sind noch viele Fragen offen. Trotzdem hat der Mediziner Lothar Maurer eine klare Haltung: Aus seiner Praxis kenne er Fälle von genesenen Kindern und Jugendlichen, die auch Wochen nach der Corona-Infektion Probleme haben, sich länger als eine halbe Stunde am Stück zu konzentrieren, sagt er. Eine Impfung sei das geringere Risiko - auch ohne Stiko-Empfehlung.

Stiko-Empfehlung für Kinder-Impfung fehlt noch

Und was wäre von einer Empfehlung der ständigen Impfkommission zu halten? Das sei "Goldstandart", so Maurer. "Wenn die Stiko eine Impfung empfiehlt, muss man sie eigentlich machen, sonst gefährdet man seine Gesundheit". Allerdings seien die Ansprüche der Stiko so hoch, dass es Jahre dauere, bis man genug Daten für eine Empfehlung beisammenhabe. Solle ein Impfstoff aber schnell zugelassen werden, sei das Verfahren zu komplex.

Blick in die Praxis von Dr. Lothar Maurer in Frankenthal. SWR

Kann Spahn sein Versprechen halten?

Die Stiko-Empfehlung ist für den Frankenthaler Arzt aber nicht das einzige Problem, wenn es um die Impfung von Kindern und Jugendlichen geht. Auch wenn es um die Impfung in den Kinderarztpraxen geht, hat er keine Bedenken: Seine Kollegen ud er könnten das schultern.

"Wir Kinder – und Jugendärzte sind in der Lage, binnen kürzester Zeit Millionen Impfungen vorzunehmen."

Auch für Kinder und Jugendliche fehlt der Impfstoff

Das eigentliche Problem ist dasselbe, wie bei den Corona-Impfungen für Erwachsene: zu wenig Impfstoff. Bis Ende August wolle er allen Jugendlichen ein Angebot machen, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in einem Interview gesagt.

Der Pfälzer Kinderarzt Lothar Maurer kann sich das im Augenblick nur schwer vorstellen: "Wenn es mit Impfstofflieferungen so weitergeht wie bisher, dann sind wir erst im Dezember damit durch."