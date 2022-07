Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie ein unbekannter Mann am Dienstagmittag in Ludwigshafen-Oggersheim ein achtjähriges Mädchen angesprochen hat. Nach Polizeiangaben soll der Mann das Kind aufgefordert haben, ihm bei der Panne seines Autos zu helfen. Das Mädchen sei darauf aber nicht eingegangen. Der Mann soll älter als 50 Jahre sein, etwa 1,70 m groß, einen grauen Vollbart und einen dicken Bauch haben. Hinweise an die Polizei in Ludwigshafen-Oggersheim.