Möglicherweise Kinderansprecher in Haßloch

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall vom Dienstag in Haßloch. Ein Mann soll aus einem dunklen Wagen heraus ein 11-jähriges Mädchen angesprochen haben.

Das Mädchen war auf einem Fahrrad unterwegs, als es am Dienstag um 7:35 Uhr in einer Sackgasse im Dorfkern von Haßloch von dem Mann angesprochen wurde, so ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Mann saß demnach in einem dunklen Kastenwagen. Die 11-Jährige ignorierte ihn und fuhr mit ihrem Fahrrad weiter zur Schule. Die Mutter erstattete später auf der Polizeiwache Haßloch Anzeige.

Noch weitere Ermittlungen zu möglichem Kinderansprecher

Was der Mann zu dem Mädchen gesagt hat, ist noch nicht endgültig geklärt. Dazu soll das Mädchen nochmal als Zeugin vernommen werden. Es sei natürlich auch möglich, dass der Mann sie nur nach dem Weg fragen wollte, aber die Polizei nehme jede Anzeige in Richtung Kinderansprecher sehr ernst. Besonders nach dem Entführungsfall in Edenkoben ist auch die Sensibilität in der Bevölkerung enorm gestiegen, so der Polizeisprecher.

Polizei will Hysterie in sozialen Medien vermeiden

Dass auch sofort die Medien informiert werden liege daran, dass sich in der Vergangenheit sehr schnell Gerüchte in den Sozialen Netzwerken verbreitet hatten, sagt der Polizeisprecher. Außerdem gibt die Polizei Tipps, wie man Kinder für solche Situationen sensibilisiert. Eltern sollen Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. Kinder sollten möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz gehen.

Sollte es zu einem Vorfall kommen, rät die Polizei:



- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

- Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie vor.

- Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten.

- Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

- Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen, wie zum Beispiel der Polizei.

- Melden Sie den Vorfall der Polizei - auch über den Polizeinotruf.