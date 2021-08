Nur noch eine Woche, dann sind die Ferien in Rheinland-Pfalz um. Das Land plant Unterricht in Vollpräsenz. Kinderärzte sind besorgt. Sie befürchten bei uns eine ähnliche Entwicklung, wie sie die USA gerade erlebt.

In den USA grassiert das Virus bereits heftig unter den Kleinsten. Kinderärzte dort schlagen Alarm: Immer mehr Kinder würden mit schweren Erkrankungen wie Lungenentzündungen in die Kliniken eingeliefert, einige müssten auch beatmet werden. "Ich befürchte, dass die Rate auch unter Schülern in Rheinland-Pfalz ansteigen wird. Die Bundesländer, die mit der Schule schon angefangen haben, sehen unter Jugendlichen bereits steigende Raten an Covid 19 Infektionen." berichtet Dr. Lothar Maurer aus Frankenthal, Sprecher der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz. Ernste Reaktionen seien bisher nur selten zu beobachten. Das müsse aber nicht so bleiben: "Wenn viele Kinder und Jugendliche erkranken, wird’s natürlich auch mehr geben, die ernsthaft erkranken".

Da helfe nur konsequentes Impfen. Die Stiko-Empfehlung vom vergangenen Montag habe glücklicherweise auch für einen Impfschub gesorgt. Die Praxen seien gut gefüllt mit Kindern und Jugendlichen, die sich impfen lassen wollten. Schwere Impfreaktionen hat der Kinderarzt aus Frankenthal in seiner Praxis bislang nicht erlebt. "Manche klagen über Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit, aber schwere Nebenwirkungen haben wir bislang keine gesehen", so der Mediziner.

Dr. Lothar Maurer befürwortet auch Impfungen direkt an den Schulen. Wenn eine ausreichende Aufklärung erfolgt sei und gewährleistet sei, dass die Kinder bis zu 15 Minuten nach der Impfung unter ärztlicher Beobachtung stünden, gebe es nichts, was gegen Impfungen direkt an den Schulen sprechen würde.

Blick in die Praxis von Dr. Lothar Maurer in Frankenthal. SWR

Der Kinder- und Jugendarzt hofft auch auf eine Zulassung eines Impfstoffes für Kinder unter 12 Jahre noch in diesem Jahr. "Ich würde meine Kinder impfen lassen, wenn ich noch so kleine Kinder hätte. Ich habe auch meine schwangeren Töchter geimpft, noch bevor die Stiko, eine Empfehlung dazu ausgesprochen hat. Das Risiko, schwer an Covid zu erkranken wird mit fortschreitender Schwangerschaft nämlich immer größer."