Kinder werfen Stein von der Brücke aus auf Autofahrerin

Zwei Kinder haben am Dienstagabend bei Dannstadt-Schauernheim im Rhein-Pfalz-Kreis gegen 20 Uhr von einer Brücke einen Stein auf einen PKW auf der A61 geworfen. Nach Polizeiangaben hatte die Fahrerin Glück und blieb unverletzt. An der Windschutzscheibe und der Motorhaube ihres Autos entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 1.500 Euro. Polizeibeamte konnten den Namen eines Kindes ermitteln. Die Nachforschungen nach dem zweiten Kind laufen noch. Möglicherweise weitere geschädigte Personen sollen sich bei der Schifferstadter Polizei melden. Die Beamten weisen darauf hin, dass es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gehandelt habe.